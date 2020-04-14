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Samsun’da kavga edenlere 34 bin 650 TL ceza kesildi

Alaçam ilçesinde kavga eden 11 şahsa toplamda 34 bin 650 TL sosyal mesafe cezası kesildi.

İHA |
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Samsun’da kavga edenlere 34 bin 650 TL ceza kesildi

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “13 Nisan 2020 günü Alaçam ilçesi Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Soğukçam Mahallesi’nde, 3 şahıs ile aralarında husumet bulunan 2 şahıs kavga etmiş, daha sonra 6 şahıs daha kavgaya karışarak olaya müdahil olmuştur.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kavga esnasında 2 şahıs hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili olarak cumhuriyet savcısı ile görüşülerek, adli tahkikata başlanılmıştır.

SOSYAL MESAFE İHLALİNDEN 34 BİN 650 LİRA CEZA

Ayrıca kasten yaralama olayında kavga eden ve kavgaya karışan şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, sosyal mesafe kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL, 11 şahsa toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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