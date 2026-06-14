Samsun'da kavga ettiği şahıs düşerek ağır yaralanınca gözaltına alındı
İlkadım ilçesinde çıkan kavgada, bir kişinin düşerek başını yere çarpması sonucu ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde, B.K. ile İ.A. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında darbedildiği öne sürülen B.K., yere düşerek başını sert şekilde zemine çarptı.
AMELİYATA ALINDI
Ağır yaralanan şahıs, Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen yaralının yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
İ.A., ifadesinde yaralı şahsa vurmadığını, B.K.’nin kendisine saldırdığı sırada dengesini kaybederek düşüp başını yere çarptığını öne sürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)