Samsun’da kazığımı niye aldın kavgası

Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde, dün H.N. evinin ve aynı zamanda demir doğrama atölyesinin karşısında başlatılan inşaat çalışması sırasında kullanılan bazı kazıkların kendisine ait olduğunu ve bu malzemelerin izinsiz şekilde alındığını iddia etti.

Bu iddia üzerine H.N. ile inşaatta bulunan U.Ö. ve Ü.G. arasında sözlü tartışma başladı.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Tartışma, tarafların karşılıklı olarak gerilimi artırmasıyla kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay sırasında H.N.’nin yanında bulunan tüfekle ateş açtığı, bu esnada U.Ö. ve Ü.G.’yi yaraladığı öğrenildi.

SİLAH SESLERİ ÇEVREDE PANİK YARATTI

Silah seslerinin duyulması çevrede büyük panik oluştururken, olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KESERLE BAŞINDAN YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında H.N.’nin de keserle başından yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra üç kişiyi ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan U.Ö.’nün ameliyata alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Diğer yaralı Ü.G. ile H.N.’nin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.N., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Burada ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.