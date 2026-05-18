Samsun'da köpeği kamyonetin arkasında sürükleyen şahıs gözaltına alındı

Köpeğin kamyonetin arkasında sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışma sonucu olaya karışan kamyonet, Amasya'da yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan Ş.K. (56), arıcılık işiyle uğraştığını, diğer sürücülerin uyarısı üzerine kamyonet kasasında bulunan köpeğin boynundaki iple asılı halde sürüklendiğini fark ettiklerini, köpeğin yaşadığını ve ip kesildikten sonra olay yerinden kaçtığını iddia etti.

Gözaltına alınan Ş.K., Amasya Adliyesi'ne sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

SEGBİS sistemi üzerinden Samsun Adliyesi'ne bağlanarak savcıya ifade veren Ş.K.'nin tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ş.K., ifade verdiği Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.