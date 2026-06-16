Samsun'da köpek saldırısında yaralanan Yunus: Hayallerimle oynandı

25 Temmuz 2025 tarihinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde, arkadaşının evine giden Yunus Aksoy, bir süre top oynadıktan sonra bisikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı.

İddiaya göre bu sırada sahipli bir köpek aniden Yunus’un peşinden koşmaya başladı. Kaçmaya çalışan çocuk, saldırıdan kurtulamadı. Köpek tarafından kalçasından, sırtından ve omzundan ısırılan Yunus ağır yaralandı.

OMZUNDAN PARÇA KOPTU, AYLARCA TEDAVİ GÖRDÜ

Saldırının ardından çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Yunus Aksoy, önce Çarşamba Devlet Hastanesi’nde, ardından Samsun Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Omzundan kopan doku nedeniyle çeşitli tedaviler gören küçük çocuk, enfeksiyon riskiyle de mücadele etti. Aylar süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmaya başlayan Yunus’un fiziksel yaralarının yanı sıra psikolojik etkilerle de mücadele ettiği öğrenildi.

“RÜYALARIMA GİRİYOR, BAZEN UYUYAMIYORUM”

Mahkeme sonrasında açıklamalarda bulunan Yunus Aksoy, yaşadığı olayın etkilerinden hâlâ kurtulamadığını belirtti.

Saldırı anını anlatan Yunus, arkadaşının evinden ayrılmak üzereyken köpeğin bir anda arkasından geldiğini ve kendisini kovalamaya başladığını söyledi. Kaçmasına rağmen kurtulamadığını ifade eden Yunus, yaşadıklarının hayatını değiştirdiğini dile getirdi.

Köpek saldırısının zaman zaman rüyalarına girdiğini söyleyen Yunus, “Bazen geceleri uyuyamıyorum. Köpeklere artık korkarak yaklaşıyorum. Omzumda zaman zaman ağrılar oluyor. Uzun süre arkadaşlarımla oyun oynayamadım. Hayallerimle oynandı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” diye konuştu.

BABA AKSOY: “ÇOCUĞUMUN ESKİ HALİNE DÖNMESİ ZOR”

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Salim Aksoy ise oğlunun yaşadığı sağlık sorunlarının hâlâ devam ettiğini söyledi.

Aylar boyunca tedavi sürecinin peşinde koştuğunu ifade eden Aksoy, yaşanan olayın sadece Yunus’u değil tüm aileyi etkilediğini belirtti.

Oğlunun omzundaki hareket kısıtlılığının sürdüğünü dile getiren Aksoy, “Çocuğumun kolu hâlâ tam anlamıyla iyileşmedi. Öğretmenleri okulda çeşitli etkinliklerle destek olmaya çalıştı. Ancak eski haline dönebilir mi bilmiyorum. Olan benim çocuğuma oldu” dedi.

“ADALETE GÜVENİYORUZ”

Karşı taraftan süreç boyunca herhangi bir destek görmediklerini öne süren baba Aksoy, adalet beklentilerini dile getirdi.

Tedavi süreci nedeniyle uzun süre çalışamadığını belirten Aksoy, “Ben inşaat işçisiyim. Aylarca oğlumun tedavisiyle ilgilenmek zorunda kaldım. Çocuğumu iyileştirmek için mücadele ettim. Adalete güveniyorum ve yaşananların karşılıksız kalmamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Taraflardan bazılarının duruşmaya katılmaması nedeniyle mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.