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Samsun'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Beyninde pıhtı atması sonucu düşerek komaya giren şahsın tedavi altına alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşince, ailesi organlarını bağışladı.

İHA | 27.06.2019 - 09:20..
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İstanbul Eyüpsultan’da ikamet eden 64 yaşındaki 1 çocuk babası Bayram Özcan, Sinop’ta yaşayan anne ve babasını ziyarete gitti.

Burada bayılınca hastaneye kaldırılan ve beyninde pıhtı attığı tespit edilen Bayram Özcan, 11 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organlarını bağışlamaya karar verdiği Özcan'ın organları, acilen 3 hastaya ulaştırıldı.

KARACİĞER VE BÖBREKLERİ İSTANBUL, ANKARA VE ANTALYA'DA UMUT OLDU

Bunun üzerine eşi Fadime Özcan ile kızı Merve Tamer’in organları bağışlama kararı üzerine Bayram Özcan’ın alınan karaciğeri İstanbul Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, böbreklerinden biri Ankara’daki Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ve diğer böbreği ise Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanes'ine ulaştırılmak üzere Samsun Çarşamba Havalimanı’ndan uçakla gönderildi.

Samsun'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

"O DA BÖYLE OLSUN İSTERDİ"

Merve Tamer, babasının beynine pıhtı atması sonucu beyin ölümü gerçekleşince kendilerine organ nakli teklifi yapıldığını belirterek, "Doktorun organ bağışı teklifini hiç tereddüt etmeden kabul ettik. Babamın başka bedenlerde yaşamasını istedik. Babamın organ bağışı ile ilgi daha önce bir vasiyeti yoktu ama böyle olmasını da isterdi. O yüzden bu kararı verdik. Babamın beyin ölümü gerçekleşince istedim ki onun organları başka bir bedende hayat bulsun ve yaşamaya devam edip organ bekleyen birilerine de umut olsun." dedi.

Fadime Özcan ise, "Organ bağışlanan kişiler eşime dua ederler. İyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Samsun'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Samsun'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Samsun'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

Samsun'da organ bağışı 3 hastaya umut oldu

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