Samsun'da Osmanlı dönemine ait 24 silah ele geçirildi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları detaylı aramalarda tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen çok sayıda silahı ele geçirdi.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT 24 SİLAH BULUNDU

Yapılan incelemelerde, Geç Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 24 adet tüfek ve tabanca ele geçirildi. Silahların etnografik eser kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Ele geçirilen tarihi silahlar, incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

1 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında bir şüpheli hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, ele geçirilen eserlerin detaylı incelemesinin devam ettiği bildirildi.