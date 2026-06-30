Samsun’da park halindeki tıra çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Bu sabah saat 10.40 sıralarında, Samsun-Sinop kara yolunun Bafra geçişinde, Hüseyin Bulut yönetimindeki 55 AHA 976 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki banket dışında park halinde bulunan çekici ve ona bağlı yarı römorkun arka kısmına çarptı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil, büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Hüseyin Bulut, Bafra Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Araçta yolcu olarak bulunan Gönül Bulut’un ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.