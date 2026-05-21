Samsun'da ruhsatsız silah operasyonu düzenlendi

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Emniyet ekiplerinin ruhsatsız silah satıcılarına yönelik operasyonları hız kesmiyor.

Bu kapsamda Samsun’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmalarda Canik ve Tekkeköy ilçelerinde ruhsatsız silah bulunduran ve ticaretini yapan şüpheliler belirlendi.

BASKIN DÜZENLENDİ

Ekipler tarafından teknik ve fiziki takip sonucu adreslere baskın düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 93 adet tabanca fişeği, 1 adet yivsiz tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

2 ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.