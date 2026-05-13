Samsun’da sel felaketi: Otomobiller hurdaya döndü
Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin boyutu, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. İlçe genelinde çok sayıda araç, sokaklarda takla atmış halde bulunurken birçok iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerindeki yağışlar kendini hissettirmeye devam ediyor.
Samsun’un Havza ilçesinde kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.
Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri, sabah saatlerinde net şekilde görüldü.
OTOMOBİLLER HURDAYA DÖNDÜ
Drone görüntülerinde, sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf, sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.
EKİPLERİN SU TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.