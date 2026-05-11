Samsun'da silah ateş aldı: 15 yaşındaki çırak hayatını kaybetti

Samsun’un Çarşamba ilçesinde üzücü olay...

Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, bir iş yerinde çırak olarak görev yapan Y.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle tüfekle vuruldu.

Silah sesini duyan iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 15 yaşındaki Y.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları ile sanayi sitesi esnafı büyük üzüntü yaşadı.

POLİS İNCELEMEDE BULUNDU

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iş yerinde ve çevrede inceleme yaptı.

Y.K.’nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.