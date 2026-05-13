Samsun'da silahlı çatışmada 6 kişi yaralanmıştı: Görüntüleri ortaya çıktı
Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıkarken olayla ilgili 2 kişi hapis cezasına çarptırılırken, 6 kişi de beraat etti.
Samsun'un, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoran önünde, 2024 yılı Haziran ayında silah sesleri yükseldi.
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada her iki taraftan da 6 kişi yaralandı.
6 ŞÜPHELİ BERAAT ETTİ
Olayla ilgili 8 kişi halkında dava açıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın son duruşmasında, yargılanan 6 kişi beraat etti.
OLAY ANI KAMERADA
Ş.K., toplam 32 yıl 9 ay, A.O. ise toplam 7 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Silahlı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
