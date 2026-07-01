Samsun'da tatilciler plajlara akın etti
Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Samsun'un Atakum sahili, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.
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Hava sıcaklıkları arttı, Samsun'da sahillere akın başladı.
Serinlemek isteyen vatandaşlar özellikle Atakum sahilinde denize girerken, kumsal ve sahil bandı da insanlarla doldu.
Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda kişi de Atakum sahilini tercih etti.
GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR
Kimi vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkarırken kimileri sahilde yürüyüş yapıp, deniz manzarası eşliğinde vakit geçirdi.
Bazı vatandaşlar denize girmenin sıcak havada büyük rahatlık sağladığını ifade etti, bazıları ise rüzgarlı havalarda denize girme konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)