Samsun'da terzi dükkanına otomobil daldı

Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi üzerinde 55 AVC 091 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki demir dubaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, ardından yolun karşısında bulunan terzi dükkanına girdi.

CAM VİTRİN PARÇALANDI, İŞ YERİ HASAR GÖRDÜ

Otomobilin iş yerine girmesiyle birlikte terzi dükkanının cam vitrini tamamen kırıldı. İçeride de maddi hasar oluşurken, olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazada şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

ARAÇ ESNAFIN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Kaza sonrası olay yerine gelen çevredeki esnaf, hasar gören aracı bulunduğu yerden çıkarmak için sürücüye yardımcı oldu. Araç, yapılan çalışmaların ardından dükkândan çıkarıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Mahalle esnafı ise yaşanan olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.