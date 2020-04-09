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Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Samsun’da bir otomobilin önündeki araca arkadan çarpması şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA |
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Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Samsun- Ordu kara yolunda seyir etmekte olan A. K. idaresindeki 55 ABN 338 plakalı otomobile aynı istikamette seyir etmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 55 ACE 916 plakalı otomobil arkadan çarptı.

ARAÇLAR 100 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de 100 metre sürüklendi. Hurdaya dönen 55 ABN 338 plakalı araçta bulunan A. K., Ö. U. ve Y. T. çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sıkıştıkları otomobilin içerisinden çıkartıldı. Kazayı görenlerin olayı ambulans ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada ağır yaralanan A. K. ve Ö. U. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Önündeki araca çarpan 55 ACE 916 plakalı otomobil sürücüsü ise kaza esnasında olay yerinden kaçtı.

Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

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