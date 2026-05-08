Samsun'da Türkiye’nin ilk kadın kispet ustalarından oldu

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Kübra Yılmaz. 8 yıl önce kispet ustası Celal Keleş’in tavsiyesi ve merakıyla sektöre adım attı.

Yılmaz, 9 yıl önce evlendiği eşi Hıfsı Yılmaz ile aynı atölyede çalışmaya başladı.

Fiziksel zorluklarına rağmen kısa sürede işin inceliklerini kavrayan Yılmaz, dana derisinden yapılan kispetin bacak dikişinden kasnak yapımına kadar tüm üretim aşamalarında görev alıyor.

"MERAKLANDIM, ÖZENDİM"

Eşiyle birlikte bu sektöre başladığını belirten Yılmaz, “Türkiye’de kispet diken ilk kadın ustalardan biriyim. 8 yıl önce bu sektöre merak duyarak başladım. Bu işte kendimi geliştirdim. Bence hiçbir işin erkeği ve kadını yoktur. İsteyen ve emek veren herkes yapabilir.

Ben de bu sektörde olmaktan mutluyum ve bu geleneksel kültürü yaşattığım için onur duyuyorum. Kadınlarımıza buradan şunu söylemek istiyorum, kendilerine güvensinler ve denemekten korkmasınlar.

Bu sektöre 8 yıl önce başladım. Ustamız Celal Keleş tavsiyesiyle bu işte çalışıyorum. Mahallemde burayı görüyordum ve kispete karşı bir merak duygusu başladı.

Eşimle dükkana geldik ve nasıl yapıldığına baktık. Daha sonra da eşimle birlikte buraya başladık. Meraklandım, özendim ve çalışınca da kendime öz güvenim geldi.

Zamanla öğrendim ve kendimi geliştirdim. Bu tabii ki de kadınların yapabileceği bir iş. Çünkü geleneksel bir kültür değerimizi yaşatıyoruz.

Zamanla öğrenince de her şey yolunda gitmiş oluyor ve detaylı, özenli çalışmış oluyorsun. İşine kalite katıyorsun. Geleneksel bir kültür değerini yaşatmak demek benim için gurur verici bir şey” diye konuştu.

"İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM"

Kadınların da bu alanda başarılı olabileceğine inandığını ifade eden Yılmaz, “Denesinler ve korkmasınlar. Başarı cesaretle başlar. Ben başardım ve başka kadınların da başarabileceğine eminim.

Çünkü her şey emek istiyor. Emeğinizi verirseniz karşılığını da alıyorsunuz. İşimi seviyorum ve severek yapıyorum. Kalite katıyorum, detaylı çalışıyorum ve özen gösteriyorum. İşimden memnunum.

Ben kispetin bacaklarının dikimini yapıyorum. Kasnak dikiyorum. Günde ortalama 10 tane bacak dikiyorum. Ertesi günde 10 tane kasnağımı yapıyorum. Türkiye’de kispet diken ilk kadın ustalardan biri olarak da mutluluk duyuyorum” dedi.

Eşi Hıfsı Yılmaz ise “Bu sektöre başlayalı 8 yıl oldu. Arkadaşımız Celal Keleş aracılığıyla başladık. Burası mahallemizdeydi. Merak ettik ve başladık. Şu anda işimize alıştık.

Ben burada el dikişlerini yapıyorum. Makinede dikiş işlemlerine yardımcı oluyorum. İşe eşimle birlikte gelip, birlikte gidiyoruz. Eşimle beraber başladık ve birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.