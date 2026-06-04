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Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 831 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun Atakum'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 831 gram metamfetamin yakalandı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İHA İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 831 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Yasa dışı uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.M.O. ve E.K.Y. adlı şahısların adreslerine baskın yapıldı.

POMPALI TÜFEK DE BULUNDU

Baskın sonucunda iki adresten 831 gram metamfetamin, 75 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

F.M.O. ile E.K.Y., gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)