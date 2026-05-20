Samsun'da 'yasa dışı bahis' operasyonunda 9 gözaltı
Kentte yasa dışı bahis kapsamında düzenlenen operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İncelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'yasa dışı bahis’ ve ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarını mercek altına aldı.
11 YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ
Ekipler bu suçları işlediği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü.
MASAK raporu ile başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
360 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.
İncelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 8'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
8 aylık hamile olan Z.K., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilirken, 8'i bugün adliyeye sevk edildi.
Soruşturma sürüyor.