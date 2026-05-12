Samsun'da zihinsel engelli gence cinsel istismardan gözaltına alındı
Atakum ilçesinde 24 yaşındaki zihinsel engelli bir gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
İstismarda bulunduğu öne sürülen 47 yaşındaki 2 çocuk babası M.K. hakkında şikayet üzerine çalışma başlatıldı.
CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ GÖZALTINDA
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)