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Samsun'daki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Samsun’da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 08.03.2020 - 21:48..
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Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, Okan Orhan ve Suat Orhan kardeşler ile Kudret C. arasında kavga çıktı.

İKİ KARDEŞTEN BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ AĞIR YARALANDI

Çıkan kavgada Kudret C., Okan ve Suat kardeşlere silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan Okan Orhan hayatını kaybederken, kardeşi Suat Orhan ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan Suat Orhan Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun’a sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kudret C. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'a sevk edilen Suat Orhan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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