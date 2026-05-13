Samsun'daki selde can pazarı yaşandı: Aracın üzerinde hayata tutundu

Samsun'u sel vurdu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, özellikle Havza ilçesinde etkisini gösterdi.

İLÇE SULAR ALTINDA KALDI

Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken onlarca araç, sel sularına kapılarak sürüklendi.

SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

FELAKETİN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Havza'da Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri, sabah saatlerinde net şekilde görüldü.

Drone görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf, sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.

Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken vatandaşlar, yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

EKİPLER SAHADA

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.