Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu gözaltına alındı
İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 167 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan baba tutuklanırken oğlu ise serbest bırakıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Samsun'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor.
İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde, Taflan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takip ve çalışmalar kapsamında yeni bir operasyona imza atıldı.
167 GRAM YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında B.A ve oğlu Ş.E.A. gözaltına alındı.
Baba-oğulun evinde yapılan aramada 167 gram metamfetamin ele geçirildi.
BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST
Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Ş.E.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba B.A. ise sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)