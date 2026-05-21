Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu gözaltına alındı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde, Taflan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen takip ve çalışmalar kapsamında yeni bir operasyona imza atıldı.

167 GRAM YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında B.A ve oğlu Ş.E.A. gözaltına alındı.

Baba-oğulun evinde yapılan aramada 167 gram metamfetamin ele geçirildi.

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Gözaltına alınan 2 şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Ş.E.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, baba B.A. ise sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.