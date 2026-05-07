Samsung 3 model için fişi çekti: Mayıs sonu itibarıyla bitiyor

Samsung, üç akıllı telefon modeli için yazılım desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Mayıs 2026 itibarıyla Galaxy A13, Galaxy A23 ve Galaxy M33 5G modelleri resmi güncelleme döngüsünün dışına çıkacak.

Teknoloji platformu SamMobile’ın aktardığı bilgilere göre söz konusu cihazlar, 2022 yılında Android 12 tabanlı One UI 4.0 ile piyasaya sürülmüş ve yaklaşık dört yıl boyunca düzenli Android ve güvenlik güncellemeleri almıştı.

Ancak bu süreyle birlikte Samsung’un standart güncelleme politikası da tamamlanmış oldu.

MODELLERİN GÜNCELLEME GEÇMİŞİ

Galaxy A13 ve Galaxy A23 modelleri iki büyük Android güncellemesi alarak en son One UI 6 (Android 14) sürümüne kadar yükselirken, Galaxy M33 5G daha uzun bir destek süresiyle dikkat çekti ve One UI 8 (Android 16) seviyesine kadar ulaştı. Buna rağmen üç model için de yeni sürüm güncellemeleri artık sona erdi.

KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?

Bu cihazları kullananlar için bundan sonraki süreçte yalnızca kritik güvenlik açıklarına yönelik sınırlı güncellemeler söz konusu olacak. Yeni Android sürümleri ya da kapsamlı sistem iyileştirmeleri ise artık sunulmayacak. Bu durum, özellikle güvenlik ve performans açısından kullanıcıların dikkatli olmasını gerektiriyor.

YENİ NESİL ARAYÜZ YOLDA: ONE UI 8.5

Öte yandan Samsung, yeni yazılım nesli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. One UI 8.5 ile birlikte şirketin tasarım ve yapay zeka odaklı yeniliklere ağırlık vermesi bekleniyor. “Ortam Tasarımı” yaklaşımıyla arayüzde daha modern ve dinamik bir görünüm hedeflenirken, sistem öğelerinin şeffaflık ve derinlik efektleriyle daha uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

Yeni sürümde dikkat çeken bir diğer gelişme ise Bixby’ye entegre edilmesi planlanan yapay zeka teknolojileri olacak. Bu sayede sesli asistanın daha doğal iletişim kurması ve karmaşık komutları daha iyi anlaması hedefleniyor.