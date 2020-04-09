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Samsung, ABD'de Galaxy S20+ alana Galaxy A50'yi bedava veriyor

Samsung, koronavirüs nedeniyle düşen satışları hareketlendirmek için ABD'de, ikinci telefonu bedava sunuyor.

Haber Merkezi |
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Samsung, ABD'de Galaxy S20+ alana Galaxy A50'yi bedava veriyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok şirket oldukça zor durumda kaldı. Özellikle akıllı telefon üreticilerinin, dünya genelindeki satış rakamları bir hayli düştü.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 400 bini aşkın koronavirüs vakasıyla ilk sırada yer alan ABD'de yeniden satışları artırmak istiyor.

Şirket, bu kapsamda Galaxy S20+ modelini alan herkese Galaxy A50 modelini bedava veriyor. (Galaxy A50 ABD fiyatı: 225 dolar, Türkiye fiyatı: 2 bin 200 TL)

galaxy a50

OPERATÖR SÜRÜMLERİNDE GEÇERLİ

Samsung'un bedava Galaxy A50 kampanyası, yalnızca ABD'de hizmet veren AT&T, Sprint ve Verizon operatörlerinde geçerli. Bu operatörlerden Galaxy S20+ satın aldığınızda, başka ücret ödemeden Galaxy A50 modeline de sahip oluyorsunuz.

SAMSUNG GALAXY A50 ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekran ile gelecek olan Samsung Galaxy A50, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GBdepolama seçeneklerine sahip. 25 MP + 5 MP + 8 MP olmak üzere üç arka kameraya sahip telefonun ön tarafında ise 25 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Android 9 Pie işletim sistemine sahip Samsung Galaxy A50'de, 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung, ABD'de Galaxy S20+ alana Galaxy A50'yi bedava veriyor

Samsung, ABD'de Galaxy S20+ alana Galaxy A50'yi bedava veriyor

Samsung, ABD'de Galaxy S20+ alana Galaxy A50'yi bedava veriyor

Samsung, ABD'de Galaxy S20+ alana Galaxy A50'yi bedava veriyorSamsung, ABD'de Galaxy S20+ alana Galaxy A50'yi bedava veriyor

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