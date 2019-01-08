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Samsung, boyutu ayarlanabilen dev ekranını tanıttı

CES 2019'da Samsung, boyutu istenildiği gibi ayarlanabilen yeni ekranını kullanıcıların beğenisine sundu.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 09:39..
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CES 2019 bu yıl çok hareketli geçiyor. Birçok firma yeni geliştirdiği teknolojilerin tanıtımını yaparken, gözler büyük teknoloji üreticilerine çevrildi. Samsung Electronics, Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, boyutu istenildiği gibi ayarlanabilen 219 inçlik devasa modüler MicoLED ekranını tanıttı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ayrıca bu ekranların 75 inçlik, evler için olan versiyonunun da tanıtımını yaptı.

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BOYUTU İSTENİLDİĞİ GİBİ AYARLANABİLİYOR

MicroLED ekranlar, adından da anlaşılacağı gibi, mikrometre boyutlu LED'lerin birbirine bağlanmasıyla oluşuyor. Şirket, kullanıcıların bu ekranların boyutunu, kullanacakları yerin büyüklüğüne göre ayarlayabileceklerini söyledi.

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Samsung, MicroLED ve QLED TV teknolojisini geliştirmeye devam ederken, kullanıcılara birçok televizyon ve ekran çeşidi sunacak. Önümüzdeki süreçte görmeye alışık olmadığımız yeni televizyon teknolojileriyle tanışabiliriz.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da, birçok dev şirket ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Fuardaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


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