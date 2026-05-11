Samsung, Çin'deki televizyon ve ev aletleri pazarından çekiliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'de televizyon ve ev aletleri satışını durdurduğunu duyurdu.

Bu radikal hamlenin temel sebebi olarak yerel markalarla yaşanan sert rekabet ve hızla değişen iş ortamı gösterildi.

Şirketin televizyon ve ev aletleri birimleri, geçtiğimiz yıl toplamda 138,4 milyon dolarlık devasa bir zarar bildirdi.

Donanım satışlarından elde edilen kâr marjlarının düşmesi, teknoloji devinin bölgedeki stratejisini sürdürülemez hale getirdi.

DONANIMDAN REKLAM GELİRLERİNE GEÇİLDİ

Modern televizyon endüstrisinde üreticiler, artık donanım satışından ziyade akıllı platformlar üzerinden gelen reklamlarla kazanç sağlıyor.

Samsung'un bu pazardaki düşük payı, reklam odaklı iş modelinin Çin pazarında başarılı olmasını engelledi.

Üreticilerin reklam gelirlerine odaklanması, donanım fiyatlarının düşmesine rağmen kârlılığın yazılım tarafına kaymasına neden oluyor.

Bu durum, dijital reklam panosu haline gelen televizyonların satış stratejilerini tamamen değiştiriyor.

AKILLI TELEFON VE TABLET SATIŞLARI DEVAM EDECEK

Alınan bu çekilme kararı, Samsung'un bölgedeki akıllı telefon ve tablet operasyonlarını herhangi bir şekilde etkilemeyecek.

Şirket, mevcut ürün kullanıcıları için destek altyapısını gözden geçireceğini ve müşteri mağduriyetini en aza indireceğini açıkladı.

İş ortakları için destek süreçlerini güncelleyen Samsung, mobil cihaz pazarındaki varlığını sürdürmeye odaklanacak.

Ev aletleri ve televizyon birimlerinden çekilme süreci, mevcut hizmet ağının yeniden yapılandırılmasıyla tamamlanacak.