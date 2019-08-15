Samsung Galaxy A10s tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung, her ne kadar üst seviye akıllı telefonlarıyla tanınsa da giriş seviyesi kıullanıcıları da unutmuyor. Şirket, bu yılın başlarında tanıttığı giriş seviyesi Galaxy A10 modelinin daha geliştirilmiş bir sürümü olan Galaxy A10s modelini resmi olarak duyurdu. Gelin; telefonun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

SAMSUNG GALAXY A10s ÖZELLİKLERİ

6.2 inç büyüklüğünde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ damla çentikli bir ekran tasarımına sahip olan Galaxy A10s, gücünü 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Samsung, telefonun işlemcisini her ne kadar açıklamasa da cihazın giriş seviyesi olduğunu tekrar hatırlatarak beklentileri yüksek tutmamanızı öneriyoruz.

2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip telefonun arkasında 13 MP + 2 MP olmak üzere çift kamera bulunurken, ön tarafta ise 13 MP tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Parmak izi okuyucusu ve yüz tanıma desteği de sunan telefonda, 4000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. 4 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek Galaxy A10s'in çıkış fiyatı ve piyasaya sürülme tarihi gibi bilgiler, henüz Samsung tarafından açıklanmadı.

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