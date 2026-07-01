Samsung Galaxy A27 5G satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi, Çekya'daki ilk gösteriminin ardından Galaxy A26 5G modelinin halefini dünya genelinde sahneye çıkardı.

Yeni model, sunduğu bütçe dostu fiyatlandırma ve iddialı teknik özelliklerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

SAMSUNG GALAXY A27 5G ÖZELLİKLERİ

Güney Koreli üretici, kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkan bu yeni model için tam 6 yıl boyunca sürüm ve güvenlik güncellemesi taahhüt ediyor.

Qualcomm Snapdragon 6. Nesil 3 işlemcisinden güç alan akıllı telefonda, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Galaxy A27 5G'nin ön kısmında Corning Gorilla Glass Victus+ teknolojisiyle korunan 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inçlik Super AMOLED bir ekran var.

Fotoğraf tarafında ise optik görüntü sabitleme destekli 50 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörle destekleniyor.

Toza ve suya karşı IP64 dayanıklılık sertifikasına sahip olan telefona, 25W hızlı şarj destekli 5000mAh kapasiteli bir batarya güç veriyor.

SAMSUNG GALAXY A27 5G FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Siyah, mavi, açık yeşil ve açık pembe renk alternatifleriyle üretilen model, 349 dolardan başlayan fiyatlarla 3 Temmuz'dan itibaren belirli pazarlarda satışa sunulacak.