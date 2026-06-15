Samsung Galaxy A27 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung, orta segment ürün gamına eklediği yeni akıllı telefonu Galaxy A27 5G'yi Çekya'da sürpriz bir şekilde listeledi.

Şirketin resmi internet sitesinde beliren cihaz, teknik özellikleri ve tasarımıyla tüm detayları gözler önüne seriyor.

SAMSUNG GALAXY A27 5G TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni model, 120Hz yenileme hızına ve 800 nit parlaklığa sahip 6,7 inçlik FHD+ Super AMOLED ekranla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Gücünü Snapdragon 6. Nesil 3 işlemcisinden alan telefonda 6GB veya 8GB RAM ile 128GB ya da 256GB depolama seçenekleri yer alıyor.

Kamera tarafında optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro lens var.

Cihazın ön kısmında ise 30 fps hızında 4K video kaydı yapabilen 12 megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriliyor.

2032 YILINA KADAR KESİNTİSİZ YAZILIM DESTEĞİ

Akıllı telefon, kutusundan Android 16 işletim sistemi ve One UI 8.5 arayüzü yüklü olarak çıkıyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre telefon, tam altı yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini alarak 2032 yılına kadar güncel kalacak.

Enerji ihtiyacını 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh kapasiteli bataryadan karşılayan telefonda IP64 suya ve toza dayanıklılık sertifikası mevcut.

Mavi, Siyah, Açık Pembe ve Açık Yeşil renk seçenekleriyle sergilenen modelin resmi satış fiyatı ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.