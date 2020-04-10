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Samsung, Galaxy A50 modeline Android 10'u dağıtmaya başladı

Samsung Galaxy A50 kullanıcıları, bazı ülkelerde Android 10 güncellemesine kavuştu.

Haber Merkezi |
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Samsung, Galaxy A50 modeline Android 10'u dağıtmaya başladı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Android 10 güncellemesini telefonlara dağıtmaya devam ediyor.

Son olarak Galaxy Fold ve Galaxy A9 2018 için Android 10 güncellemesini yayınlayan şirket, şimdi de en iyi orta sınıf telefonlar arasında gösterilen Galaxy A50 modlei için güncellemeyi sunmaya başladı.

Geçtiğimiz ay Hindistan'daki Galaxy A50 kullanıcılarına sunulan güncellme, şimdi ise Polonya, Ukrayna ve Özbekistan gibi ülkelerde yayınlandı. Bu da güncellemenin çok yakında ülkemizdeki kullanıcılara da sunulacağı anlamına geliyor.

galaxy a50

SAMSUNG GALAXY A50 ÖZELLİKLERİ

6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED Infinity-U ekran ile gelecek olan Samsung Galaxy A50, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneklerine sahip. 25 MP + 5 MP + 8 MP olmak üzere üç arka kameraya sahip telefonun ön tarafında ise 25 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.

Son olarak Android 9 Pie işletim sistemi bulunan Samsung Galaxy A50'de, 4.000 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.

Instagram: @eshteknoloji

 

Samsung, Galaxy A50 modeline Android 10'u dağıtmaya başladı

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