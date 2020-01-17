Samsung Galaxy Fold'un satış rakamları belli oldu

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak sonraki aylar Samsung için pek de iyi geçmedi ve telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle Galaxy Fold'un piyasaya çıkış tarihi sürekli ertelendi.





SAMSUNG SORUNLARI DÜZELTTİ, ANCAK GÜVEN KAYBETTİ

Samsung, ekran problemlerini ve menteşe sorununu gidermek için aylardır telefonu onarmak için çalıştı. Menteşe alanının üst ve alt kısmı yeni eklenen koruma kapakları ile güçlendirilen telefonun, ekranının alt kısmına ise yeni ek katmanlar ilave edildi. Ayrıca telefonun menteşesi ile gövdesi arasında yer alan boşluk en aza indirildi.

Ancak bütün bu yaşananlar, Galaxy Fold'un kullanıcıların güvenini kaybetmesine neden oldu.

400 BİN ADET SATTI

Daha önce 1 milyon satış rakamına ulaştığı iddia edilen Galaxy Fold'un gerçek satış rakamları, Samsung’un mobil iş yöneticisi DJ Koh tarafından açıklandı. Koh, telefonun 400 bin adet sattığını açıkladı.

Samsung Galaxy Fold'un başarısız olmasının arkasında birçok neden bulunuyor. Bu nedenlerden en önemlisi ise yukarıda bahsettiğimiz ekran sorunları. İkinci en büyük nedenin ise oldukça yüksek fiyatla satışa çıkması olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Samsung yöneticisi DJ Koh, Galaxy Fold'u diğer üreticilerden daha önce satışa çıkarmak için acele ettiklerini söyleyerek kullanıcılardan özür diledi.

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