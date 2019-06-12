Samsung Galaxy M40 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, daha önceden de açıkladığı gibi yeni Galaxy M40 modelini Hindistan'da resmi olarak duyurdu. Yüzde 91,8'lik ekran/gövde oranıyla dikkat çeken telefon, aynı zamanda ekran çentiği yerine sol üst tarafta bir kamera deliği kullanıyor.

SAMSUNG GALAXY M40 ÖZELLİKLERİ

6,3 inç büyüklüğünde Full HD+ Infinity-O ekran tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy M40, Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisinden gücünü alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunan telefonun hafızası, MicroSD kart ile 512 GB'ye kadar yükseltilebiliyor.

32 MP + 8 MP + 5 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile kullanıcıların kaşrısına çıkan Samsung Galaxy M40'ın, ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. 15W hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya kapasitesi sunan telefonun arka tarafında bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.





Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi koyu ve açık mavi renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy M40'ın satış fiyatı ise 288 dolar olarak açıklandı.

Samsung Galaxy M40 bütün özellikleri:

6,3 inç (2340 x 1080 piksel) Corning Gorilla Glass 3 korumalı Full HD + Infinity-O LCD ekran

Adreno 612 GPU

2GHz 8 Çekirdekli Snapdragon 675 Mobil işlemci

6GB RAM

128GB Depolama, (micro SD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilir)

Samsung One UI arayüzü ile Android 9.0 Pie işletim sistemi

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

F / 1.7 diyaframa sahip LED flaşlı 32 MP arka kamera + f / 2.2 diyaframa sahip 5 MP derinlik sensörü + f / 2.2 diyaframa sahip 8 MP 123° ultra geniş açılı kamera

F / 2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Parmak izi sensörü

USB Type-C

Boyutlar: 155.2 x 73.9 x 7.9mm

Ağırlık: 169g

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C

Hızlı şarj destekli 3500mAh pil

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