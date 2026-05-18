Samsung Galaxy M47 ortaya çıktı: İşte beklenen özellikleri
Samsung'un orta segmentteki yeni oyuncusu Galaxy M47, Geekbench performans testinde görüntülenerek işlemci ve teknik detaylarını gözler önüne serdi.
Geliştirme süreci devam eden ve merakla beklenen Samsung Galaxy M47 modelinin prototipi, Geekbench çevrimiçi veritabanında teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı.
Yapılan testler, cihazın donanım kapasitesi ve üzerinde çalışacağı yazılım mimarisi hakkında önemli ipuçları verdi.
SNAPDRAGON İŞLEMCİ
Sızdırılan performans raporlarına göre yeni akıllı telefon gücünü Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alacak.
Test edilen prototip modelde bu işlemciye 8 GB RAM kapasitesi eşlik ederken, cihazın farklı bellek seçenekleriyle de satışa sunulabileceği belirtiliyor.
Geekbench veri tabanındaki detaylar, bütçe dostu modelin yazılım tarafında da oldukça güncel bir altyapıyla geleceğini gösteriyor.
Akıllı telefon piyasaya sürüldüğünde kutudan doğrudan en yeni Android 16 işletim sistemi ve Samsung'un güncel One UI 8 arayüzüyle birlikte çıkacak.