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Samsung Galaxy Note 10, 4 farklı model ile gelebilir

Yeni ortaya atılan iddialara göre Samsung'un bu yıl içinde tanıtmayı planladığı amiral gemisi Galaxy Note 10'un 4 farklı modeli olacak.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 10:27..
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Samsung Galaxy Note 10, 4 farklı model ile gelebilir

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği tanıtım etkinliğinde katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u ve merakla beklenen Galaxy S10 serisini tanıtmıştı. Galaxy S10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10e ve Galaxy S10 5G olmak üzere 4 farklı model tanıtan Güney Koreli şirket, aynı stratejiyi Galaxy Note serisinde de kullanacak gibi görünüyor.

Güney Kore'den gelen son raporlara göre Samsung, bu yıl içinde tanıtılacak Galaxy Note 10 serisini de 4 farklı modelle piyasaya sürecek.

samsung galaxy note 10

4 FARKLI GALAXY NOTE 10 GELEBİLİR

Son haftalarda ortaya çıkan haberler, Galaxy Note 10'un 5G destekli bir modelinin olacağı yönündeydi. Ancak Güney Kore'den gelen raporlara göre Samsung, standart Note 10 modelinin yakında 5G destekli iki farklı Note 10 modeli daha piyasaya sürecek. Galaxy Note 10'un son üyesi ise tıpkı S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10e olacak.

5G destekli modellerin hiçbir özelliğinden bahsedilmezken, bu telefonların 5G'li olmayan modellere göre daha yüksek batarya kapasiteleriyle gelmesi bekleniyor.

note 10

2019'un ikinci yarısında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Note 10 serisi ile ilgili şu an için başka herhangi bir bilgi bulunmazken, Güney Koreli üretici Samsung'un 4 farklı Note 10 modeli üreteceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Telefonlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin.

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