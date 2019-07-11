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Samsung Galaxy Note 10'un fotoğrafları sızdırıldı

Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Note 10 serisinin, yeni fotoğrafları internette yayınlandı.

Haber Merkezi | 11.07.2019 - 17:03..
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Samsung'un, Galaxy S10 serisinden sonra en çok merak edilen telefonu şüphesiz Galaxy Note 10 olacak. Şirket, geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl birden fazla Note telefonu tanıtmaya hazırlanırken, bu telefonların hangi özelliklere sahip olacağı ise merak konusu.

Merakla beklenen Galaxy Note 10'un, fotoğrafları internet ortamında paylaşıldı. Ekranın tam ortasında bulunan bir kamera deliğine sahip telefonun, arka kısmında ise üç adet kamera bulunuyor.

note 10

ÇERÇEVELER OLDUKÇA İNCE

Neredeyse yok denecek kadar ince çerçevelere sahip Galaxy Note 10'un ekranı, oldukça büyük görünüyor. Samsung, ekranda herhangi bir çentik kullanmak yerine ise tek bir kamera deliğini tercih etmiş.

Telefonun hiçbir yerinde parmak izi okuyucusunun bulunmaması, Note 10'da ekrana gömülü bir parmak izi sensörü kullanılacağı iddialarını da güçlendiriyor.

Tamamen camdan oluşan arka panellerde ise üç adet arka kamera ve flaş ışığı bulunuyor.  Telefonun tam ortasında ise her zamanki gibi Samsung logosunu görüyoruz.

SAMSUNG

Ayrıca yukarıdaki fotoğraflardan, Samsung Galaxy Note 10 modelinin siyah ve renk geçişli modelleriyle piyasaya çıkacağı anlaşılıyor. Ayrıca telefonda herhangi bir kulaklık girişi olmayacağı iddiaları bulunsa da yukarıdaki fotoğraflardan bunu doğrulamak oldukça zor.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 10 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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