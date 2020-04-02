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Samsung Galaxy Note 20+ 5G ilk kez ortaya çıktı

Samsung'un Galaxy Note 20+ 5G modeli, tanıtımına aylar kala Geekbench'te görüntülendi.

Haber Merkezi |
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Samsung Galaxy Note 20+ 5G ilk kez ortaya çıktı

Samsung'un en çok tercih edilen üst seviye akıllı telefonlarının yer aldığı Galaxy Note serisine, önümüzdeki sonbahar aylarında Galaxy Note 20 modelleri de dahil olacak.

Bildiğiniz gibi Samsung, geçtiğimiz aylarda Galaxy S20 serisinin tanıtımını yapmıştı.  Daha önceki yıllara dayanarak, Galaxy S20 ile Galaxy Note 20 serisi arasında donanımsal olarak fazla bir fark olmayacağını söyleyebiliriz. Ancak yine de aylar sonra tanıtılacak telefonlar hakkında çok az şey biliyoruz.

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İLK DEFA ORTAYA ÇIKTI

Samsung'un Galaxy Note 20+ 5G modeli, ilk defa Geekbench işlemci testlerinde ortaya çıktı. Tek çekirdekli testte 985 ve çok çekirdekli testte 3220 gibi etkileyici puanlar almayı başaran telefonun işlemcisi ve RAM kapasitesi de böylece belli oldu.

İşlemci testlerinde yer alan bilgilere bakacak olursak, Samsung Galaxy Note 20+ modelinin 8GB RAM kapasitesine sahip olduğunu görüyoruz.  Ayrıca Snapdragon 865 işlemcisinden güç alan telefonda, Android 10 işletim sistemi yer alıyor.

samsunh

Samsung Galaxy Note 20 serisi ile ilgili yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung Galaxy Note 20+ 5G ilk kez ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 20+ 5G ilk kez ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 20+ 5G ilk kez ortaya çıktıSamsung Galaxy Note 20+ 5G ilk kez ortaya çıktı

Samsung Galaxy Note 20+ 5G ilk kez ortaya çıktı

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