taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8162
Euro
6.6366
Altın
1429.46
Borsa
95182.49
Gram Altın
266.996

Samsung Galaxy R serisi, Galaxy A90 modeli ile geri geliyor

Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy A90 modelini, Galaxy R serisi adı altında piyasaya sürebilir.

Haber Merkezi | 25.06.2019 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefonları yakından takip ediyorsanız, Samsung'un 2011 yılında Galaxy R akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünü hatırlarsınız. Ancak daha sonra yeni seriler altında birçok telefon piyasaya süren şirket, Galaxy R serisinin unutulmasına neden oldu.

Yeni gelen haberlere göre SamsungGalaxy A90 olarak adlandırılacağı düşünülen yeni akıllı telefonunu Galaxy R adlı akıllı telefon serisinde piyasaya sürecek.

samsung

GALAXY R SERİSİ YENİDEN PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

OnLeaks tarafından ortaya atılan iddialara göre Samsung, Galaxy A90 olarak tanıtmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonunu Galaxy R serisi adı altında piyasaya sürecek ve bunun yanında Galaxy R serisine ait 2 yeni telefon daha tanıtacak.

OnLeaks ayrıca yeni Galaxy R serisinin büyük ekranlar ve üçlü arka kamera kurulumlarıyla geleceğini iddia ederken bu telefonlardan birinin 5G desteğine sahip olacağını vurguladı.

galaxy a90

Galaxy R serisi aynı zamanda çok özel olarak adlandırılan kamera sistemine sahip olacak. Bu kamera sisteminin, Samsung'un uzun süre üzerinde çalıştığı ekran altı kamera teknolojisi olması bekleniyor. Galaxy R serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

37
Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

27
Hande Yener'den bikinili poz

Hande Yener'den bikinili poz

43
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları

123
Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

28
Suriye'den sonra AB'ye iltica başvurusu en çok Venezuela'dan

Suriye'den sonra AB'ye iltica başvurusu en çok Venezuela'dan

27
Şevval Şahin'in Arap sevgilisi bonkör çıktı

Şevval Şahin'in Arap sevgilisi bonkör çıktı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir