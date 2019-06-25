Samsung Galaxy R serisi, Galaxy A90 modeli ile geri geliyor

Akıllı telefonları yakından takip ediyorsanız, Samsung'un 2011 yılında Galaxy R akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünü hatırlarsınız. Ancak daha sonra yeni seriler altında birçok telefon piyasaya süren şirket, Galaxy R serisinin unutulmasına neden oldu.

Yeni gelen haberlere göre Samsung, Galaxy A90 olarak adlandırılacağı düşünülen yeni akıllı telefonunu Galaxy R adlı akıllı telefon serisinde piyasaya sürecek.

GALAXY R SERİSİ YENİDEN PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

OnLeaks tarafından ortaya atılan iddialara göre Samsung, Galaxy A90 olarak tanıtmasını beklediğimiz yeni akıllı telefonunu Galaxy R serisi adı altında piyasaya sürecek ve bunun yanında Galaxy R serisine ait 2 yeni telefon daha tanıtacak.

OnLeaks ayrıca yeni Galaxy R serisinin büyük ekranlar ve üçlü arka kamera kurulumlarıyla geleceğini iddia ederken bu telefonlardan birinin 5G desteğine sahip olacağını vurguladı.

Galaxy R serisi aynı zamanda çok özel olarak adlandırılan kamera sistemine sahip olacak. Bu kamera sisteminin, Samsung'un uzun süre üzerinde çalıştığı ekran altı kamera teknolojisi olması bekleniyor. Galaxy R serisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktığında sizlerle paylaşacağız.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.