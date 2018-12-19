taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3414
Euro
6.0933
Altın
1249.83
Borsa
91424.04
Gram Altın
214.807

Samsung Galaxy S10 diğer telefonları şarj edebilecek

Samsung'un 2019 yılında piyasaya süreceği Galaxy S10 modelinde, ters şarj özelliği olacak.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 12:13..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung'un yaklaşan Galaxy S10 modelinin, diğer cihazları da şarj etmesini sağlayan bir ters kablosuz şarj özelliği bulunuyor.

Yeni ortaya çıkan rapor, bu özelliğin Samsung tarafından Powershare olarak adlandırıldığını ve en azından önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan Galaxy S10 modellerinde sunulması gerektiğini gösteriyor.

HUAWEI ZATEN KULLANIYOR

Powershare, temel olarak S10'un tipik bir kablosuz şarj cihazı gibi diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilmesini sağlayacak. Bu yeni ters şarj özelliği, Huawei Mate 20 Pro cep telefonunda da bulunuyor. Normal şarj cihazlarına göre biraz daha yavaş şarj eden bu teknoloji, önümüzdeki yıl daha popüler hale gelebilir.

huawei


DAHA BÜYÜK BATARYA GEREKİYOR

Kablosuz olarak şarjı diğer telefona aktarmak, mevcut telefonun şarjını azaltacağı için, bu teknolojiyi kullanmak isteyen Samsung'un Galaxy S10 modelinde daha büyük bir batarya kullanması bekleniyor. Şu anda Samsung'un amiral gemilerindeki en büyük pil, Galaxy Note 9'daki 4.000 mAh'lık batarya olarak göze çarpıyor.


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

ABD Türkiye'ye Patriot satışı için onay verdi

161
Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

Restoranda yediği istiridyenin içinden inci çıktı

17
Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

Rusya Tur Birliği Türkiye fiyatlarına zam yaptı

67
CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

CHP'nin Bolu adayı Tanju Özcan

24
Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

Hilal Altınbilek'in cesur dekoltesi

23
Sıla'nın Adli Tıp raporu

Sıla'nın Adli Tıp raporu

92
HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

HDP'li Remziye Tosun terörist cenazelerini istedi

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir