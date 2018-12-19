Samsung Galaxy S10 diğer telefonları şarj edebilecek

Samsung'un yaklaşan Galaxy S10 modelinin, diğer cihazları da şarj etmesini sağlayan bir ters kablosuz şarj özelliği bulunuyor.

Yeni ortaya çıkan rapor, bu özelliğin Samsung tarafından Powershare olarak adlandırıldığını ve en azından önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak olan Galaxy S10 modellerinde sunulması gerektiğini gösteriyor.

HUAWEI ZATEN KULLANIYOR

Powershare, temel olarak S10'un tipik bir kablosuz şarj cihazı gibi diğer cihazları kablosuz olarak şarj edebilmesini sağlayacak. Bu yeni ters şarj özelliği, Huawei Mate 20 Pro cep telefonunda da bulunuyor. Normal şarj cihazlarına göre biraz daha yavaş şarj eden bu teknoloji, önümüzdeki yıl daha popüler hale gelebilir.









DAHA BÜYÜK BATARYA GEREKİYOR

Kablosuz olarak şarjı diğer telefona aktarmak, mevcut telefonun şarjını azaltacağı için, bu teknolojiyi kullanmak isteyen Samsung'un Galaxy S10 modelinde daha büyük bir batarya kullanması bekleniyor. Şu anda Samsung'un amiral gemilerindeki en büyük pil, Galaxy Note 9'daki 4.000 mAh'lık batarya olarak göze çarpıyor.



