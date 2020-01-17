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Samsung Galaxy S20 serisi 12GB RAM ile gelecek

Önümüzdeki ay tanıtılacak Samsung Galaxy S20 serisinin bütün modellerinde 12GB RAM kapasitesi olacak.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 09:34..
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Samsung, geçtiğimiz şubat ayında Galaxy S10 serisini tanıttıktan sonra geçtiğimiz ağustos ayında da Galaxy Note 10 serisini tanıtarak dikkatleri üzerine çekti.

Şirket, artık bir sonraki Galaxy S11 serisi için gün sayarken, geçtiğimiz günlerde yeni modellerin Galaxy S20 adıyla satışa çıkacağını sizlerle paylaşmıştık.

12GB RAM İLE GELECEK

Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra olmak üzere üç farklı model tanıtacak Samsung, telefonların hepsinde 12GB RAM kullanacak.

samsung

GALAXY S11 YERİNE GALAXY S20

Samsung'un, 2020 yılından itibaren Galaxy S20 isimlendirmesine geçecek. Bu nedenle şubat ayında tanıtılması beklenen Galaxy S11 serisi, Galaxy S20 adıyla satışa çıkacak.

10 serisinden 20 serisine atlamak aslında alışık olmadığımız bir şey değil. Örneğin Huawei ve Honor, genellikle amiral gemisi telefonlarında bu stratejiyi izliyor. ( Mate 10, Mate 20, P10, P20, Honor 10, Honor 20...)

samsunh

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Samsung Galaxy S20 serisi 12GB RAM ile gelecek

Samsung Galaxy S20 serisi 12GB RAM ile gelecek

Samsung Galaxy S20 serisi 12GB RAM ile gelecek

Samsung Galaxy S20 serisi 12GB RAM ile gelecek

Samsung Galaxy S20 serisi 12GB RAM ile gelecek

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