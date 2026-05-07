Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 8.5 güncellemesi yayınlandı

Samsung, aylardır süren beta testlerinin ardından One UI 8.5 kararlı sürümünün dağıtımına öncelikle Güney Kore'de başladı.

Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modellerini kapsayan bu büyük güncellemenin mayıs ayının ortalarında küresel pazara sunulması planlanıyor.

ANDROID 16 TABANLI YENİ YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ

Android 16 temelinde yükselen yeni sürüm, Galaxy S26 serisiyle tanıtılan gelişmiş yapay zeka araçlarını önceki nesil modellere getiriyor.

Yazılım boyutu beta kullanıcıları için küçük bir geçiş dosyasıyken, diğer kullanıcılar için gigabaytlarca büyüklüğünde tam bir paket olarak sunuluyor.

En dikkat çekici yenilik olan Ortam Tasarımı, ekran alanını verimli kullanarak çeşitli etkinliklere göre dinamik bir arayüz deneyimi sağlıyor.

Kayan gezinme bileşenleriyle uygulama içi kullanım kolaylaştırılırken, kullanıcı arayüzü genelinde görsel ve fonksiyonel iyileştirmeler yapılıyor.

BİR SONRAKİ DURAK ONE UI 9 BETA

Şirket, One UI 8.5 dağıtımının tamamlanmasıyla birlikte yakında Galaxy S26 kullanıcıları için One UI 9 Beta programını başlatacak.

Galaxy S25 sahiplerinin yeni beta sürecine dahil olması için ise birkaç ay boyunca bu mevcut sürümü kullanması gerekecek.