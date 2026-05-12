Samsung Galaxy S27 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı

Samsung, küresel çapta yaşanan DRAM krizinin üretim maliyetleri üzerindeki etkisini azaltmak için radikal kararlar alacak.

Şirket, en pahalı bileşenler arasında yer alan ekran panelleri için kendi üretimi dışındaki alternatiflere yöneliyor.

Artan bellek ve depolama giderleri, Samsung'u amiral gemisi modellerinin fiyatlarını dengelemek için yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor.

Şirket, Galaxy S26’daki fiyat artışlarının ardından S27 serisinde maliyet artışlarını en aza indirmeyi hedefliyor.

BOE İLE EKRAN TEDARİKİNDE YENİ DÖNEM

Güney Koreli teknoloji devi, temel Galaxy S27 modeli için Çinli panel üreticisi BOE ile görüşmelere başladı.

Apple’ın tedarik zincirinde de yer alan BOE'nin sisteme dahil edilmesiyle üretim giderlerinin önemli ölçüde düşürülmesi amaçlanıyor.

Farklı üreticilerden ekran tedarik edilmesi, Galaxy S27 modelleri arasında ekran kalitesi açısından farklılıklar oluşması riskini beraberinde getiriyor.

Samsung'un bu süreçte BOE'yi yüksek üretim standartlarına uymaya zorlaması ve kalite kontrol süreçlerini sıkılaştırması bekleniyor.