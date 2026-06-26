Samsung Galaxy S27 serisine sürpriz bir model daha geliyor: İşte beklenen özellikleri

GSMA IMEI veri tabanında ortaya çıkan son kayıtlar, Samsung'un yeni nesil amiral gemisi ailesinde dört farklı akıllı telefon modeli sunacağını kesinleştirdi.

Sızdırılan resmi belgelerde Galaxy S27 Plus ve S27 Ultra'nın yanında "Galaxy S27 Pro" modelinin ismi ilk kez net bir şekilde görüldü.

AMİRAL GEMİSİ SERİSİNDE BİR İLK

S27 Plus ile S27 Ultra modellerinin arasında bir performans dengesi kuracak olan cihaz, Galaxy S ana ürün serisinin tarihindeki ilk Pro takılı telefon olacak.

Teknoloji devi geçmiş yıllarda farklı ürün gruplarında bu isimlendirmeyi tercih etmiş olsa da tepe segment serisinde ilk kez bu stratejiyi uygulayacak.

GALAXY S27 PRO BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Yeni akıllı telefonun S Pen kalemi içermeyen 6,47 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2x ekran teknolojisiyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Telefonun kamera donanımında ise 200 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens ve yaygın zoom aralıklarında Ultra modelini geride bırakabileceği söylenen 50 MP ALoP telefoto mercek yer alacak.

Gücünü özelleştirilmiş Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy işlemcisinden alacak telefonda en az 12 GB RAM, gelişmiş UFS 5.0 depolama ve 5000 mAh batarya bulunacak.

Donanım düzeyinde entegre bir gizlilik ekranına da sahip olacağı belirtilen akıllı telefonun, 45W veya daha hızlı şarj desteğiyle kutudan çıkacağı öngörülüyor.