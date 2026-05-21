Samsung Galaxy S27 Ultra modelinde daha büyük bir batarya yer alacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sızıntılara göre gelecek nesil premium akıllı telefonuyla pil kapasitesini nihayet artıracak.

Geçmiş modellerdeki 5.000 mAh sınırının aşılması için cihazın arka tasarımında önemli bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

KAMERA ALANINDAN PİLE YER AÇILACAK

Cihazın arkasındaki amiral gemisi seviyesi çekimler için daha az yetenekli olan 3x telefoto lensinin kaldırılacağı belirtiliyor.

Bu hamle sayesinde açılacak dahili alan pil hacmini büyütürken, telefonun toplam ağırlığını da hafifletecek.

DÖRDÜNCÜ MODEL OLARAK PRO SÜRÜMÜ YOLDA

Söylentilere göre şirket 2027 yılında strateji değiştirerek Apple gibi üç yerine dört model tanıtacak ve aileye Galaxy S27 Pro seçeneğini ekleyecek.

Üst düzey özelliklere daha uygun fiyatla ulaşmak isteyenleri hedefleyen Pro modelinin de kamera yükseltmesi ve daha büyük pille geleceği konuşuluyor.