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Samsung, gelecek yıl LCD ekran üretimini durduracak

Samsung, 2021 yılına kadar Güney Kore ve Çin'deki LCD panel üretimini sona erdirecek.

Haber Merkezi |
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Samsung, gelecek yıl LCD ekran üretimini durduracak

Günümüzde akıllı telefonlar ve televizyonlar gibi  çeşitli cihazlarda sıklıkla kullanılan LCD ekranlar, yeni ekran teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla artık tarih oluyor.

Samsung'un  ekran teknolojileri üreten dalı Samsung Display, geçtiğimiz ekim ayında iki LCD üretim hattından birini kapatacağını duyurmuş ve artık QLED ekranlara odaklanacağını açıklamıştı.

OLED

SAMSUNG, LCD ÜRETİMİNİ DURDURUYOR

Samsung Display'in, 2021 yılına kadar Güney Kore ve Çin'de LCD panel üretimini sonlandıracağı bildirildi. Şirket, şu ana kadar verilen LCD ekran siparişlerinin ise sorunsuz olarak teslim edileceğini açıkladı.

Şirket, artık daha çok QLED paneller üretmek için yatırım yapacak.

QLED NEDİR

Genel olarak QLED TV'ler, temel görüntü kalitesi alanlarında performansı artırmak için kuantum noktaları kullanan LED TV'lerdir. Kuantum noktaları, tek başına LED'lerin sağlayabileceğinden daha saf ışık üreten bir filtre gibi davranır ve QLED TV'lerin normal LED TV'lerden daha iyi görüntü kalitesi sunmasını sağlar.

Instagram: @eshteknoloji

Samsung, gelecek yıl LCD ekran üretimini durduracak

Samsung, gelecek yıl LCD ekran üretimini durduracak

Samsung, gelecek yıl LCD ekran üretimini durduracak

Samsung, gelecek yıl LCD ekran üretimini durduracak

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