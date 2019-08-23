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Samsung, Güney Kore'deki tesiste LCD üretimini askıya alacak

Samsung Display, Güney Kore'de bulunan LCD tesisinde üretimin askıya alınabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 17:32..
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Çinli üreticiler nedeniyle akıllı telefon ve televizyon pazarında rekabetin oldukça artması, daha gelişmiş OLED ekran panellerine geçiş ve akıllı telefonlara olan talebin azalması nedeniyle LCD panellere artık eskisi kadar ilgi gösterilmiyor.

Güney Koreli ekran paneli yapımcısı Samsung Display, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, LCD ekrana olan talebin azalması nedeniyle üretim hatlarından birinin askıya alınabileceğini duyurdu. Biri Güney Kore'de diğeri ise Çin'de olmak üzere iki adet LCD üretim fabrikası bulunan Samsung, aldığı bu kararla LCD panel üretimini büyük ölçüde azaltacak.

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LG DE OLED PANEL ÜRETİMİNE AĞIRLIK VERİYOR

Samsung Display'ın en büyük rakiplerinden biri olan LG Display ise, LCD üretim hatlarından birini tamamen OLED panel üretim hattına dönüştürerek daha akıllıca bir çözüm üretti. Birçok analiste göre ise Samsung da kendine bu şekilde bir strateji belirleyecek.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan LCD TV'lerin fiyatları son 1 yıl içinde yüzde 8'lere kadar geriledi. Ekran üreticileri ise bu duruma ayak uydurmak için LCD üretiminden çok OLED panel üretimine ağırlık veriyor.

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