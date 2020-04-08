Samsung, iPad Pro'nun karşısına iki yeni tabletle çıkacak

Üst seviye android tabletler denince akla ilk gelen üreticilerden biri olan Samsung, akıllı telefonlarla elde ettiği başarıyı tablet modellerinde pek fazla gösteremedi.

Ancak Güney Koreli şirket, üst seviye Galaxy Tab modelleri olacak SM-T97x ve SM-T87x sürüm koduna sahip tabletler üzerinde çalışıyor. Bu tabletler sırasıyla 12,4 inç ve 11 inç boyutlarında olacak.





Samsung'un şu anda piyasada bulunan üst seviye modeli Galaxy Tab S6'da 10.5 inçlik bir ekran bulunuyor. Ancak şirketin üzerinde çalıştığı yeni modellere bakınca, Samsung'un daha büyük ekran isteyen kullanıcıları hedefleyeceğini görebiliyoruz.

16:10'luk bir ekran oranı sunması beklenen Samsung'un, yeni 12,4 inç ve 11 inç tabletleri hakkında şimdilik fazla bir bilgi bulunmuyor.

Ancak Samsung ve Apple gibi şirketlerin artan tablet çabaları, akıllı telefonların gerisinde kalan tablet pazarının ayakta kalabilmesi için oldukça önemli.