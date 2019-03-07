Samsung, kablosuz televizyon patenti aldı

Televizyon teknolojisi, günümüzde oldukça iyi seviyelere geldi. HD, FULL HD, 2K ve 4K derken, şimdi de 8K ve HDR destekli televizyonlar karşımıza çıkıyor. Peki, bizi gelecekte başka hangi televizyon teknolojileri bekliyor? Samsung'un aldığı yeni bir patente bakacak olursak bir sonraki amaç, televizyonları kablosuz yapmak olabilir.

Samsung Electronics tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nden alınan yeni bir patent ortaya çıktı. Televizyonları tamamen kablosuz yapmayı amaçlayan bu patent, elektriği de kablosuz olarak televizyona iletmeyi amaçlıyor.





KABLOSUZ TELEVİZYON PATENTİ

Patent görüntülerine baktığımızda, televizyonun ön tarafına yerleştirilen kablosuz bir güç kaynağı olduğu görülüyor. Televizyonun arkasında ise hem güç alan hem de güç veren başka bir parça yerleştirilmiş. Televizyonun güç ünitesi ise yine ekranın arka tarafına yerleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor.

Kablosuz şarj cihazlarıyla hemen hemen aynı mantıkla çalışan bu yeni teknoloji ile ilgili başka bir bilgi bulunmuyor. Bu sistemle ilgili olarak, ekranın güç kaynağına ne kadar yakın olması gerektiği ve diğer kablosuz sinyallerle etkileşime girip girmeyeceği gibi bazı sorular şimdiden merak uyandırıyor.

Samsung'un aldığı kablosuz televizyon ile ilgili patente ait yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.

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