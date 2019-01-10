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Samsung, katlanabilir telefonu hakkında açıklama yaptı

Samsung, yeni katlanabilir telefonun tanıtım tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 16:06..
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Bu yıl birçok akıllı telefon üreticisi, katlanabilir telefonlar üzerinde çalışıyor. Samsung'un katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı haberleri, geçtiğimiz yıldan itibaren yayılmaya başlamıştı. Aylarca süren söylentilerden sonra Samsung, geçtiğimiz kasım ayında, cihazın prototipini kullanıcılarla paylaştı.

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2019'UN İLK YARISINDA GELECEK

Samsung'un katlanabilir telefon üreteceği efsanesi, yavaş yavaş gerçek bir ürüne dönüşüyor. Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019'da konuşan Samsung'un Ürün Stratejisi ve Pazarlama Direktörü Suzanne de Silva, Samsung'un katlanabilir telefonunun 2019'un ilk yarısında geleceğini söyledi.

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'İNSANLAR DAHA BÜYÜK EKRAN İSTİYOR'

Samsung, Tüketiciği Elektroniği Fuarı'nda beklenildiği gibi yeni bir telefon tanıtmadı. Ancak şirket, katlanabilir telefonun tamamlanmış halini sınırlı sayıda kullanıcıya gösterdiği konuşuluyor. Samsung'un Ürün Stratejisi ve Pazarlama Direktörü Suzanne de Silva, Samsung'un bu katlanabilir telefonu üretmesinin arkasındaki sebepler hakkında da yorumda bulunarak, insanların daha büyük ekranlara sahip olmak istediğini vurguladı.

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BELİRLİ ÜLKELERDE SATIŞA ÇIKABİLİR

Samsung'un piyasaya süreceği katlanabilir telefon ile ilgili hala birçok şey bilinmiyor. Teknik özellikleri, fiyatı, dış görünüşü gibi birçok detayın ortaya çıkmasını merakla bekleyen kullanıcılar, görünüşe göre biraz daha beklemek zorunda kalacak. Bazı söylentilere göre ise şirket, yeni katlanabilir telefonu ilk başta sadece belirli ülkelerde satışa çıkaracak. Bu ülkeleri, başta Güney Kore olmak üzere, diğer Asya ülkelerinin takip etmesi bekleniyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019 ile ilgili bütün haberlerimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

ENSONHABER CES2019

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