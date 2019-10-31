Samsung, katlanabilir yeni telefonunun tasarımını paylaştı

Samsung, 20 Şubat'ta düzenlediği etkinlikte Galaxy S10 ailesi ile birlikte ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtarak, dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak, tanıtılmasından kısa bir süre sonra Samsung Galaxy Fold'u test eden birçok kullanıcı, telefonun ekranında ciddi problemlerin olduğunu ve ekranın çok rahat bir şekilde kırıldığını rapor etmişti.

Samsung, aylarca süren onarım sürecinin ardından, söz konusu sorunları gidererek, Galaxy Fold modelini geçtiğimiz haftalarda 1.980 dolardan satışa çıkarmıştı.

YENİ BİR KATLANABİLİR TELEFON DAHA GELİYOR

Samsung'un, Motorola RAZR tarzı dikey bir biçimde katlanabilen, daha küçük bir telefon üzerinde çalıştığını zaten sizlerle paylaşmıştık. Bu telefon, aynı zamanda Galaxy Fold'un 2 bin dolara varan fiyatına kıyasla, daha ucuz bir fiyatla satışa çıkacak. Ancak yine de yeni katlanabilir telefonun, en az 1.500 dolardan satılacağı konuşuluyor.

Samsung, ABD'de düzenlenen bir konferans sırasında yeni katlanabilir telefonun nasıl görüneceğini paylaştı. İşte Samsung'un paylaştığı yeni katlanabilir telefon görseli:





Samsung'un yeni tasarımına baktığımızda, Galaxy Fold'un aksine ekranın dikey olarak katlanacağını görebiliyoruz. Samsung'a göre bu durum telefonu daha küçük ve kompakt hale getirecek.

Konferansta konuşan Samsung Ar-Ge Grubu Başkanı Sally Hyesoon Jeong, yeni katlanabilir telefonun kolaylıkla ceplerde taşınabileceğini ve tüketicilere yeni bir akıllı telefon deneyimi yaşatacağını belirtti.

Jeong, Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun hangi özelliklere sahip olacağını, ne zaman satışa çıkacağını ve fiyatının ne olacağını ise açıklamaktan kaçındı. Bazı kaynaklara göre ise telefon, 2019'un Nisan ayında kullanıcılarla buluşacak.

O zamana kadar telefonla ilgili yeni detaylar belli olduğunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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