Samsung, koronavirüs tespit edilen fabrikasını kapattı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle teknoloji şirketleri de zor durumda kaldı.

Çin dışında da etkisini gösteren salgın nedeniyle birçok şirket çeşitli önlemler alıyor.

SAMSUNG'UN FABRİKASINDA KORONAVİRÜS ALARMI

Samsung'un Güney Kore'de bulunan ve mobil cihazlarını ürettiği fabrikasında koronavirüs tespit edildi. Şirket, enfeksiyon bulaşan çalışana temas eden bütün çalışanları karantina altına aldığını duyurdu.

Diğer çalışanlarına koronavirüs bulaşıp bulaşmadığını araştıran Samsung, söz konusu fabrikayı geçici olarak kapattığını duyurdu.

Samsung, mobil cihaz üretiminin büyük bir bölümünü Vietnam ve Hindistan'daki fabrikalardan karşılıyor. Bu nedenle Güney Kore'deki kapatılan fabrikanın Samsung'u pek de olumsuz etkileyeceğini söyleyemeyiz.

Ancak şu ana kadar birçok şirkete fabrika kapattıran koronavirüs, teknoloji dünyasında da ciddi önlemler alınmasına neden oldu.

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